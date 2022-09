Jalen bomba ng Rockets

SA papasok na 2022-2023 season, posibleng si Jalen Green na ang tatayong mukha at bibig ng Houston Rockets para sa teammates.

Bilang lider ay asahan ang mas mahabang exposure ni Green sa laro na magta-translate sa mas matinding produksiyon.

Sa media day ng Rockets sa Toyota Center, minarkahan na ng Fil-Am ang kailangan niyang gawin.

“A lot of catch-and-shoot, ball-handling, pick-and-roll, getting to my spots, isolation,” anang All-Rookie first-team member ng 2021-2022.

Nagpalaki rin ang 6-foot-6 guard nitong offseason. Mula sa dating 170-173 lbs, nasa 182-183 na siya.

Personal goal ni Green sa papasok na taon?

“Carry my team to more wins than last year (20-62, dead-last sa NBA), and hopefully be an All-Star,” walang kurap niyang sabi. (Vladi Eduarte)