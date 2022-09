Gee’s Colt patok sa 2YO Maiden

NAKATAKDANG sumalang sa pista si Gee’s Colt para lahukan ang 2-Year-Old & Above Maiden Race na pakakawalan sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite ngayong gabi.

Rerendahan ni jockey Jommel Lazaro, inasahang magiging mahigpit na kalaban ni Gee’s Colt ang magkakamping Gugma at Magical Zap sa nasabing 1,400-meter race.

Komento naman ng ibang dehadista ay posibleng magbigay din ng magandang laban si Comanche Chief na gagabayan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jessie B. Guce.

Ang ibang kalahok sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (PHILRACOM) ay sina Yachtmaster at Es Oh Pee.

Nakalaan ang added prize na P20,000 para sa winning horse owner kaya tiyak na bakbakan ang masisilayan ng mga karerista.

Samantala, pitong races ang pakakawalan ng Manila Jockey Club Inc. (MJCI) ngayong araw ng Huwebes. (Elech Dawa)