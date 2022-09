COVID sirit isinisi sa mga ayaw pa-booster

Ang pagiging pasaway at pagtangging magpa-booster ng mga Pinoy ang dahilan ng pagtaas muli ng COVID cases sa bansa.

Ito ang paniwala ni businessman Joey Concepcion matapos muling tumaas ang bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 nitong mga nakalipas na linggo.

Sinabi ni Concepcion sa Laging Handa public briefing na marami pa ring mamamayan ang ayaw magpa-booster sa kabila ng panawagan ng gobyerno at ng pribadong sektor na kunin ang boos­ter shots para makasiguro ng proteksyon laban sa peligro ng COVID-19.

“Nakikita natin na tumataas ang infection natin dito sa bansa natin pero hindi dahil sa optional use of outdoor masks. Kasi madami dito sa Pilipinas pa rin ay ayaw kumuha ng booster. Now, iyong problema noon is that kung ayaw nilang kumuha ng booster, if they get infected baka maging malubha ang sakit nila pero dati nang problema iyan kasi we are campaigning for them to take the booster and that’s their role to take the booster,” ani Concepcion.

Nanawagan rin ang negosyante sa mamamayan na magboluntaryong magpa-booster at huwag ng hintaying pilitin pa rila ng gobyerno dahil isang paraan ito para makabangon muli ang bansa at mapanatili ang lakas ng katawan laban sa mabagsik na virus. (Aileen Taliping)