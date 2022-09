Coco, Jodi US show mapapanood sa Abante Tele-Tabloid

Kahapon ng umaga ay maaga kong ka-text si Biboy Arboleda, manager nina Coco Martin at Jodi Sta. Maria.

Nag-bon voyage ako kay Mother Bibs (paboritong tawag sa kanya) dahil kahapon ang alis nila pa-Los Angeles, California para sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano: Pasasalamat Tour USA’ concert series at shooting ng 2022 Metro Manila Film Festival official entry nila na ‘Labyu with an Accent’.

“Salamasteh, Jun, and see you sa San Diego,” text ng manager nina Coco at Jodi.

Ang San Diego na tinutukoy ni Mother Bibs ay ang kick-off show ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ group sa Sycuan Casino sa El Cajun on October 1. Kasama rin sa show na ‘yon sina Raymart Santiago, Michael de Mesa, Eric Nicolas at iba pa.

Naimbitahan ako (sa pamamagitan ni Ms. Cora Oriel ng Asian Journal) ng Liberty Entertainment headed by their executive producer Ms. Millie Gurfinkel para sa show na ‘yon. Siya ang misis ng famous immigration lawyer na si Atty. Michael Gurfinkel na may show sa TFC (The Filipino Channel) ng ABS-CBN.

So, makakapag-cover ako ng kick-off show nina Coco, Jodi, Raymart, Michael, Eric at ng iba pang mga kasama nila at maipalalabas ko ‘yon sa Abante Tele-Tabloid.

Nice!

Julie, Rayver bitin lambingan sa Tate

Ngayong umaga naman ang dating ng Philippine Airlines flight from Los Angeles, California nina Bea Alonzo, Julie Anne San Jose at Rayver Cruz.

Umuwi na silang tatlo mula sa successful two-night ‘Together Again’ 17th anniversary concert ng GMA Pinoy TV na ginawa sa Pechanga Resort Casino sa Temecula noong Saturday and Sunday.

Feeling ko, marami pang trabaho ang tatlo kaya umuwi na kaagad sila.

Bale noong Monday lang sila nagkaroon ng free day dahil mula nang dumating sila ng LA ng Thursday ay panay ang trabaho nila, huh!

‘Yun na!