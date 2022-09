Castro, Bataan binutata Manila

MULING nagningning si James Darwin Castro upang pangunahan ang Bataan kontra Manila sa overtime, 109-102, sa Martes ng gai sa OKbet-MPBL (Maharlika Pilipinas Basketball League) 4th Season sa Ynares Sports Arena sa Pasig.

Rumapido ang Bataan Camaya Coast Risers ng 13 sunod na puntos para unahan ang Manila Stars, 105-92, sa extension period at itinaas ang kanilang rekord sa 11-8 sa single round-robin elimination phase ng 22-team tournament.

Tumipa si Castro ng 30 puntos, 5 rebounds at 6 assists, na sinundan nina Kristoffer Torrado na may 22 puntos, Jamil Gabawan na may 16 puntos at 8 rebounds, at Arvie Bringas na may 14 puntos at 10 rebounds.

Ang Manila, na bumagsak sa 6-14 kartada, ay nakakuha ng 23 points at 8 assists mula kay Dan Sara, 23 points mula sa homegrown na si Francis Camacho at 19 points, 7 rebounds at 5 assists mula kay Ronnie Matias.

Samantala, pinangunahan ni Christian Fajarito ang panalo ng General Santos City kontra San Juan, 79-69.

Abante ang GenSan Warriors sa 75-63 at napigilan ang Knights na mag-rally para itala ang kanilang ika-13 panalo laban sa 6 na talo. (Annie Abad)