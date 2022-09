Bea, Alden nilampaso mga kalaban

Masaya ang bagong Kapuso actress na si Bea Alonzo sa naging resulta ng pilot episode ng Start-Up PH, ang kanyang kauna-unang teleserye sa GMA-7.

Very proud and happy nga ito na nag-post sa kanyang Instagram account na obviously, naka-monitor kahit na nasa U.S pa at sinabi na, “Mula sa Start-Up PH Family, MARAMING MARAMING SALAMAT po sa inyong pagsuporta at overwhelming reviews para sa aming show. Nakakakilig kayo.”

Hindi lamang si Bea, pero masaya nga ang lahat ng bumubo ng Start-Up PH tulad din ni Alden Richards dahil sa ilang hashtags ng serye ang nag-trending plus, sa lumabas na NUTAM People Ratings, nakakuha ng 9.7 percent na ratings ang bagong GMA Telebabad na mataas kumpara sa mga katapat nitong programa sa ibang TV stations.

Dahil dito, trending at rating, panalo na agad ang Start-Up PH na sana magtuloy-tuloy hanggang sa kahuli-hulihang episode.

Maxene ‘di mabuntis, umalma

Obviously, nadala ang actress na si Chynna Ortaleza sa naging Instagram post ni Maxene Magalona tungkol sa mga tanong kung kailan ito magbubuntis at magkakaroon ng anak.

Shinare ni Chynna sa kanyang Facebook account ang post ni Maxene at saka sinabing

Sabi ni Chynna, “We never had to talk about this but I knew her intentions were rooted in a great place.

“So yes to this. Being a parent is tough. But being able to be a mindful & conscious one is a feat.

“Preparing your being for parenting is essential. It goes beyond work ups, nesting & parenting classes. The first step should actually start with inner work..

“Maxene Magalona all my love to you & your amazing life journey.”

Sa post kasi ni Maxene, sinabi niya na madalas daw siyang matanong sa socmed kung bakit hindi pa siya mag-baby?

Sinabi niya na rude, triggering ang mga ganitong tanong at tigilan na ang katatanong ng ganito. Second, sinabi rin niya na okay siya ngayon sa kung ano man ang situwasyon niya at third, ine-encourage raw niya ang lahat na ‘wag magpa-dictate sa kung ano ang sinasabi ng society.

Aktor at dyowang beki tuloy ang ligaya sa abroad

Kahit na may known karelasyon na ang actor na ito na isang actress din, tuloy-tuloy pa rin pala ang affair ni actor at ng isang bigtime gay sa industry.

Napag-alaman namin mula sa aming source na nang magkaroon daw ng show abroad, oo nga’t normal na may nagpapa-iwan pang celebrity para ituloy ang bakasyon na siyang ginawa ni actor, pero “gets” na raw ng lahat nang magpa-iwan ang actor at ang bigtime gay.

Kumbaga, tuloy ang ligaya para sa dalawa.

At ngayong may known girlfriend na ang actor, hindi pa rin daw napuputol ang affair ng dalawa. Ewan lang daw kung aware ang actress girlfriend o tanggap naman nito.