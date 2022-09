Badoy walang konek sa OP, NTF-ELCAC

Hindi na umano konektado si da­ting PCOO Undersecretary Lorraine Badoy sa National Task Force to End Local Community Armed Conflict (NTF-ELCAC) o Office of the President (OP).

Sa pagdinig ng budget kahapon, nagtanong si ACT Teachers Rep. France Castro kung konektado si Badoy at isang Jeffrey Celis o Ka Eric sa OP.

“They are not funded under the budget of the Office of the President,” sagot naman ni Navotas Rep. Toby Tiangco, ang sponsor ng budget ng OP.

Sumunod na nagtanong si Gabrie­la Rep. Arlene Brosas, at sinundan ang pagtatanong kaugnay kay Badoy.

“Tinanong po namin, follow-up po ito dito sa official designation ni Lorraine Badoy na nagsasabi na siya ay NTF-ELCAC pa rin. Alam ba ng ating pangulo kung ano ang official designation ni Lorraine Badoy kasi sa DILG po nong tinanong ko kahapon Mr. Speaker, nasa national daw si Lorraine Badoy, so ano kaya ang ibig sabihin nito?” tanong ni Brosas.

Iginiit naman ni Tiangco na si Badoy ay hindi consultant ng OP o ng NTF-ELCAC. (Billy Begas/ Eralyn Prado)