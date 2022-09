Andrea, Ricci todo yakapan, halikan sa airport

Ang cute ng US vlog ni Andrea Brillantes, na tungkol nga sa mga ginawa nilang show sa iba’t ibang bahagi sa naturang bansa. Sanay na sanay siyang chumika sa harap ng kamera na siya rin mismo ang may hawak.

Isa nga sa kuwento niya na hindi raw niya mami-miss ay ang elevator sa hotel nila.

“Ito ang pinaka-hindi ko mami-miss sa lahat, ang elevator na ito. Kasi kung hindi niyo po alam, may trauma po ako sa elevator.

“Ang dami ko pong trauma sa maraming bagay. Ilang beses na po kasi akong nasaktan.

“Na-stuck na po kasi ako sa elevator before. And may fear of heights din ako. So, 2 in 1, di ba? Buti na lang strong ako,” chika pa niya.

Anyway, sa dulo ng vlog, at habang nasa eroplano si Andrea pauwi ng Pilipinas, ka-video call niya ang boyfriend na si Ricci Rivero. At mas bongga pa rin, dahil kayakap nga niya ang teddy bear na bigay ni Ricci sa kanya.

“Guys I did something stupid.

“Sabog na sabog ako, kasi ilang oras akong natulog, siguro mga sampu. Sabi ko, wow amazing!”

At siyempre, pag-landing ng eroplapo sa Pilipinas, nagpaganda muna si Andrea. At mukha na naman siyang paslit na bata na may hinahabol na kalaro.

“Asan ba kuya? Kuya naman pinapalayo mo ako sa dyowa ko!”

At ‘yun na nga, biglang-bigla ay iniwan na ni Andrea ang kanyang mga bagahe, nagtatakbo palabas ng airport, dahil nakita na niya si Ricci.

At siyempre, umaatikabong yakapan, na may kasamang halikan (sa pisngi) ang naganap. Para ngang eksena sa pelikula na ang dyowang OFW ay dumating, at niyakap ang nag-aabang niyang asawa.

Dedma nga sa harap ng maraming tao ang dalawa, dahil nangibabaw talaga ang pagkasabik nila sa isa’t isa.

At siyempre, trending na naman si Andrea, dahil sa matinding harutan, lambingan na `yon sa airpots, ha! (Dondon Sermino)