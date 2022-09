UAAP Season 85 Team Preview: Jerom, Adamson tigang sa korona

Mga laro sa Sabado: (MOA Arena)

2:00pm — Adamson vs UST

4:00pm — UP vs DLSU

ILILIPAD ni ‘King Falcon’ at last season scoring leader Jerom Lastimosa ang Adamson University sa asam na kampeonato

sa pagsipa ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) 85th season sa darating na Sabado sa Mall of Asia Arena.

Pagbibidahan ng 23-anyos na scoring guard ang kampanya ng San Marcelino-based squad na sisimulan ang kampanya kontra sa University of Santo Tomas Growling Tigers sa unang salvo alas-2:00 ng hapon.

“So far, ‘yung record na lang sa UAAP, kami na lang ‘yung may pinaka-longest gap for not winning a championship, kasi nasira na ‘yung NU (National University) in the recent past, so kami na lang ang pinakahuli, so expect this year, we’re hoping to make our own history,” pahayag ni league president Fr. Aldrin Suan ng Adamson.

Ipinakita ng Falcons ang kanilang mabangis na atake sa second round matapos bumangon mula sa 1-6 kartada patungo sa apat na sunod na panalo sa nagdaang 84th season subalit bahagyang kinapos sa 6-8 kartada sa 5th spot.

Sa panibagong season, tatangkain ng Falcons na makapagsimula ng matindi upang muling makabalik sa Final Four patungo sa championship round upang matikman muli ang titulo na huling beses nalasap noon pang 40th season na 1977-78 sa panahon ni playmaker Hector Calma.

Huling beses itong nakatuntong ng Finals noong 55th at 56th season sa panahon nina Kenneth Duremdes, Marlou Aquino at EJ Feihl.

Bukod kay Lastimosa na kumakamada ng 14.71 puntos kada laro sa nagdaang season, inaasahan ring babanat para sa mga bataan ni coach Nash Racela sina Joem Sabandal, Didat Hanapi, Keith Zaldivar, Vince Magbuhos, Jed Colonia, Joaquin Jaymalin, Joshua Barcelona, Joshua Yerro at Cedrick Manzano. (Gerard Arce)