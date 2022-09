Superal pang-23 sa opening round

SUMAKYOD ng one-over par 73 (37-36) sa bogey lang sa pang-13 butas si Princess Mary Superal ang upang makibuhol sa walong iba pa sa pagsiklab ng 2nd Thai Women’s Professional Golf Association 2022 Tour sixth leg THB2.5M (P3.8M) 8th SAT-TWT Open Road to World Ranking Martes ng hapon sa Rayong Green Valley Country Club sa Rayong, Thailand.

Nag-iisang dayuhan lang sa 82-player, 72-hole, four-day golfest ang pambato ng ‘Pinas at ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) pro buhat sa Dasmariñas, na asinta ritong higitan ang pang-31 puwesto niya sa TWPGA fifth leg THB2.5M (P3.8M) 7th SAT-TWT Open Road to World Ranking noong Setyembre 2.

Limang palo lang ang namamagitan kay Superal at sa lider na si Arpichaya Yubol na nagkasa ng apat na birdie, walang bogey sa four-under par 68 (34-34).

Lamang lang siya ng one stroke sa humihinga sa batok niyang walong mga kababayan. (Ramil Cruz)