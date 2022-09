Sharmaine binastos ng sikat na aktres

Naranasan ni Sharmaine Arnaiz ang ‘bastusin’ o ‘simangutan’ ng isang sikat na aktres. Ayaw na niyang pangalanan kung sino `yon, pero base sa kuwento niya, kaeksena niya ang sikat na aktres, na sa halip na suportahan siya, nagsisimangot nga raw sa harap niya.

“I was hurt. But I figured, ako kasi pag ganiyan, I don’t take it personally. Inisip ko na lang baka may pinagdadaanan siya. Na there’s something going on, kasi the pressure of being… sikat siya, eh.

“I mean, hindi ko alam kung ano ang pains niya, hurt niya, ano ba pinagdadaanan niya sa buhay,” sabi ni Sharmaine, na gumaganap na kontrabida sa pelikulang ‘Sugat sa Dugo’.

Baka naman naging ganun din siya noong bata siya?

“No! May attitude rin ako sa ibang tao, pero sa kapwa artista hindi. Lumaki ako na ang nakakasama ko sina Tita Connie (Reyes), Tita Chato (Charito Solis). Puwede ka bang mag-attitude sa kanila? Doon pa lang sa kanila noon, supalpal ka na.

Noon wala pang gumagawa ng mga sequence-sequence mo, continuity mo, ikaw ang gagawa talaga. Wala pang mga PA-PA noon.

“Lumaki ako sa dating way, na walang tent sa shooting.

“Show respect sa mga katrabaho mo, kahit sino pa `yan!” sabi ni Sharmaine.

Naninibago nga raw siya sa mga artista ngayon.

“Iba sila, eh. Parang if you’re not as sikat as them, hindi sila makikisama sa iyo. Ganun ang dating nila sa akin. Ganun ang napi-feel ko. Hindi sila makikipag-picture sa iyo. Pipiliin lang nila kung sino kasama nila sa tent.

“Parang ngayon kasi, when you’re up there, kailangan maraming likes, comments sa mga post mo. So, sa mga kapwa sikat lang sila makiki-picture.

“I don’t think it’s their fault, baka sa society na rin. Iba ang social media. It’s not wrong or right na, eh. It’s parang what will click!” sabi na lang ni Sharmaine.

Anyway, sa isang sikat na artista lang naman naranasan ni Sharmaine `yon, dahil halos lahat naman daw ay mabait sa kanya.

Kaya payo ni Sharmaine sa mga baguhang bida sa ‘Sugat sa Dugo’ na dapat ay matuto silang rumespeto sa lahat ng tao na nakakatrabaho nila. (Dondon Sermino)