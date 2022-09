Sarah may pa-cleavage, pasabog sa Oktubre

May bago pang pasabog si Popstar Royalty Sarah Geronimo matapos ang collab nito kay US singer Jim Brickman at duet with her hubby Matteo Guidicelli nitong Linggo.

“October 2022. #SarahGisBack,” post ni Sarah sa kanyang mga social media accounts.

Simpleng post, ngunit hindi na agad magkamayaw ang mga Popsters sa kung ano man ang mayroon para kay Sarah sa susunod na buwan.

May napapaisip na baka may bago siyang album na ire-release. Or baka may concert siyang ia-announce.

How about a movie, o isa kayang teleserye? Ano ba talaga, Sarah? Haha!

Ang teaser poster rin na iyon ni Sarah ay pinost din ng Viva Artist Agency at ng Viva Records.

Say ng mga netizen:

“Album ba? Concert? Pakisabi na please?!”

“Taylor and Sarah G in October? I am literally feeling all too unwell.”

“OMG this is it! Can’t wait!”

Hirit pa ng isa:

“May padibdib ka na ah,” kalokang komento pa ng isang netizen. Mula ilong hanggang sa dibdib lang kasi ni Sarah ang kita sa poster na iyon at medyo sumilip ang cleavage niya rito.

Well, patunay lang ‘yan na hindi kumukupas ang kinang ni Sarah at palaging kaabang-abang ang kanyang mga upcoming projects, mapasa-music industry man o sa film/TV appearances. (Batuts Lopez)