Resolusyon ng pakikiramay, inihain sa Kamara para sa pamilya ng mga namatay na rescuer sa Bulacan

Isang resolusyon ang inihain sa Kamara de Representantes upang makidalamhati at makiramay sa pamilya ng limang rescuer na nasawi sa flashflood sa kasagsagan ng bagyong Karding.

Nais ng House Resolution 414 na kilalanin ang kabayanihang ipinakita nina Narciso Calayag, Jerson Resurreccion, Marvy Bartolome, George Agustin, at Troy Justin Agusin, mga rescue personnel ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) ng Bulacan province.

Papunta ang mga biktima sa isang rescue mission ng masira ang kanilang trak noong gabi ng Setyembre 25. Nagdesisyon ang mga ito na mag-bangka na lamang.

Habang namamangka sa baha ay gumuho umano ang isang pader na dumagan sa mga rescuer sa Barangay Camias, San Miguel, Bulacan.

“Whereas, the heroism and bravery showed by the five PDRRMO rescue personnel in the performance of their duty is an admirable act worthy of praise and commendation,” sabi ng resolusyon na inihain ni Bulacan Rep. Salvador Pleyto. (Billy Begas)