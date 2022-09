Pia mukhang bakla sa b-day party

PUMALOY

Nasobrahan na sa pagiging “babaeng bakla” si Pia Wurtzbach at hanggang sa kanyang birthday celebration ay ginawa niyang mala-‘Drag Race Ph’ ang kanyang party sa resto-bar.

Nakabalandra sa Instagram ang mga clip ng mga naging kaganapan sa kanyang birthday celebration kung saan, inimbita rin niya ang mga dragona, impersonator, performer.

Mapapanood sa video ang pagsu-show ng ilang mga drag queen sa party, kung saan hinila pa nila si Pia para sumali sa kanilang performance.

Sey ng netizen, binitbit ni Pia ang gay bar sa BGC.

Sabi ni @emz.geraldo, “Ginawang Nectar ‘yung Manila House. Why not? Hahahaha!”

Buti na lang at wala sa Pilipinas ang kanyang boyfriend na si Jeremy Jauncey, na siguradong manlalaki ang mata sa kanyang mapapanood kahit lumaki ito sa London.

Well, mukhang bakla nga sa kanyang past life si Pia, dahil kinainggitan niya ang mga drag queen, at nais niyang maging miyembro ng grupo.

Arci ‘di type dyowain ng Japanese singer

Kung gugustuhing mag-artista sa Pilipinas ng Japanese singer-rapper na si Tomoro, nanganganib ang kaguwapuhan ng mga chinito actor natin na sina Xian Lim, Enchong Dee, Richard Yap.

Kayang-kaya silang higitan ni Tomoro kung angas ng kakisigan, karisma sa mga fan ang pag-uusapan.

Pati sa height ay angat siya, na wala kina Enchong, Richard. Lalo na sa fashion style, kung saan mula ulo hanggang paa ay puro branded ang suot.

Namumutakti rin ng diamond, gold ang mga bling-bling niya sa katawan, braso, kamay.

Magkakasundo rin sina Tomoro at Kim Chiu dahil pareho silang mahilig sa mga luxury brand.

Hindi dapat makilala ni Heart Evangelista si Tomoro, dahil pareho sila ng taste. Baka magka-in love-an sila.

Pareho ng panlasa sina Heart, Tomoro sa fashion, brand. Maganda si Heart at walang lalake ang hindi mabibighani sa kanyang alindog.

Single at isang taon na ring walang dyowa si Tomoro.

Si Tomoro ay Japanese businessman na owner ng mga restaurant sa Japan. May dalawa siyang kanta na labas na sa global music market, ang “World Money” at “Let Me Hold”.

Sa ‘Let Me Hold’ music video ay leading lady niya si Arci Munoz.

Kaibigan ni Tomoro si Polo Ravales.

‘No’ ang sagot ni Tomoro sa tanong kung nagkainteres ba siya kay Arci.

Vicki inawat magparetoke

Inawat si Vicki Belo ng mga netizen na magparetoke pa ng mukha, matapos ulanin ng puna ang vlog niya. Kapansin-pansin ang pagbabago sa labi ni Vicki na parang namamaga, na in-assume ng mga netizen na pinaretoke niya.

Sabi ni @koko_kat, “Nasobrahan botox Doc, upper lip’s not moving anymore.”

Hirit ni @jowanasstyle, “Doc mas bagay niyo po ang dati niyong lips.”

Sey naman ni @cosejo0213, “Doc enough na ang pagpapagawa, face ur much prettier kahit na baguhin.”

Ikalawang beses na itong pagpuna ng mga netizen sa mukha ni Vicki.