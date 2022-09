PH mas lalago ekonomiya – World Bank

Itinaas ng World Bank ang forecast nito sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa 6.5% ngayong taon mula sa forecast nito na 5.7% na ginawa noong Abril.

Ibinaba man ng World Bank ang forecast nito sa paglago ng ekonomiya sa buong East Asia at Pacifico, itinaas naman nito ang forecast para sa ASEAN sa 5.4% mula sa 4.9% ngayong taon.

Sa ASEAN, pinakamalaki ang nakikinita ng World Bank na paglago sa Vietnam na inaasahan nitong lumago ng 7.2% mula sa naunang forecast na 5.3%, at kasunod ang Pilipinas. Pangatlo ang Malaysia na inaasahan nitong mapapalago ang ekonomiya ng 6.4% sa pinakamabilis na lalago sa ASEAN.

Sabi ng World Bank, nakabawi na ang ekonomiya ng Indonesia at Malaysia sa epekto ng pandemya noong 2021 at inaasahan nitong makababawi na rin ang Cambodia, Pilipinas at Thailand ngayong taon.

Sa 2023, ang pagbagal ng ekonomiya ng buong mundo, lumalaking utang ng mga pamahalaan, at mga patakaran ng pamahalaan ang tinuturing ng World Bank na banta sa mga ekonomiya.

Giit ng World Bank, muling lumakas ang ilang ekonomiya ngayong taon dahil gumagastos na muli ang mga mamamayan. (Eileen Mencias)