Petmalung mga jin sipaan sa Smart-MVP Taekwondo

PAPAGITNA ang mga tigasing taekwondo jins sa collegiate level sa 2022 Smart-MVP Sports Foundation National Inter-School Taekwondo Championships sa Oktubre 1-2 sa Ayala Malls sa Pasay City.

Inorganisa ng Philippine Taekwondo Association (PTA), ang kompetisyon ay may dalawang kategorya – ang Novice at Advance – na may limang (5) dibisyon sa ilalim ng bawat kategorya tampok ang Seniors, Juniors, Cadet, Grade School at Toddler – para sa mga lalaki at babae.

Kasama rin dito ang Poomsae na bukas para sa mga estudyanteng may kulay at black belt sa Indibidwal, Pair at Team categories.

Nasa 2,000 estudyante mula sa lahat ng paaralang kaanib ng Philippine Taekwondo Association sa buong bansa ang kumpirmadong lalahok sa pinakamalaking school-based tournament na suportado ng Philippine Sports Commission (PSC), Philippine Olympics Committee (POC) at ng Milo.

Kabilang sa mga kolehiyo at unibersidad na lalahok sa dalawang araw na torneo ay ang Ateneo de Manila University, University of Sto. Tomas, St. Paul-Pasig, Diliman Preparatory School, Emilio Aguinaldo College, De La Salle University, University of the East, National University at University of the Philippines-Diliman. (Ferdz Delos Santos)