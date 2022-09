PBA Legends panay dribol

GOOD day mga ka-Abante. Isa na namang mabagyong linggo ang nagdaan. Pero hindi nagpaawat ang Iligan City para ituloy ang PBA Legends game kontra Iligan All-Stars.

First time ko at ng PBA Legends na mag-lunch sa original na SUNBURST Fried Chicken. Kami ay sinaluhan ng first time mayor na si Fred Siao.

Angvulam na hinanda sa Legends ay siyempre ang Sunburst fried chicken, kinilaw na tuna, lechon, tola blue marlin, lemon butter sauce na blue marlin at fried chicken skin for appetizer.

Super apaw ang gym sa Iligan dahil sinabayan din ng pagbigay parangal sa anak ng Iligan na si PBA superstar Cyrus Baguio.

Tinambakan ng PBA Legends ang kalaban sa pangunguna nina Jayjay Helterbrand, Rico Maierhofer, Nino Canaleta, EJ Feihl, Bonel Balingit, Nelson Asaytono, Gherome Ejercito at ng inyong lingkod.

Pagkatapos ng laro, kinabukasan dinala ng pamilya ni Cyrus Baguio and Legends sa Timuga Falls para makapagtanghalian ng siyempre lechon ulit bago umuwi sa Manila.

***

Dumayo rin ang PBA Legebds sa lugar ni Pareng Mayor Vergel “Pok” Meneses sa Bulakan, Bulacan para magpaunlak ng isang laro kontra sa staff ni Mayor Pok.

Lumaro sina Johnny Abarrientos, Bong Alvarez, Allan Caidic, Bong Hawkins, Nelson Asaytono, Gherome Ejercito, Marlou Aquino, Noli Locsin, Willie Miller at inyong lingkod Jerry Codiñera.

Masaya ang mga tao at nag-enjoy nang husto sa laro dahil halos all-star cast ng PBA ang inimbitahan ng napakasipag na Mayor Pok. Pagkatapos ng laro tuloy na agad ang mga boys sa pa-dinner ni “Aerial Voyager”.

Bumaha ng sugpo, pansit, bulalo, lechon baka at iba pa. Masyadong na-miss ng grupo si Mayor Pok. Konting kwentuhan at nagtungo na rin pa-Manila na hindi pwedeng walang padala si Vergel..

Mayor Pok, salamat sa sugpo, longganisang Calumpit at tinapa.

Mabuhay ka at tuloy lang ang pagserbisyo sa mga Bulakenyo.