Panukalang magpapadali sa pagbabayad ng buwis pasado na sa Kamara

Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara de Representantes ang panukala na naglalayong padaliin ang paghahain ng dokumento at pagbabayad ng buwis sa Bureau of Internal Revenue (BIR).

Walang tumutol sa pagpasa ng panukalang Ease of Paying Taxes Act (House Bill 4125) na nakatanggap ng 250 boto.

Sa ilalim ng panukala ay gagawing mas simple ang paghahain ng tax returns at ang proseso para sa pagbabayad ng mga maliliit na taxpayer.

Magkakaroon na rin ng medium taxpayer classification at magtatayo ang BIR ng special unit para serbisyuhan ang mga ito.

Papayagan na rin ang pakikipagtransaksyon ng isang indibidwal o kompanya sa anumang revenue district office ng BIR at aalisin na ang taunang taxpayer registration fee na nagkakahalaga ng P500.

Nakasaad din sa panukala ang pagtatayo ng mga registration facility para sa dayuhang taxpayer. (Billy Begas)

