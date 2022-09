Opisyal ng PCG, tsugi kay bayaw

Patay ang isang opisyal ng Philippine Coast Guard (PCG) nang barilin ito ng kanyang bayaw sa bahay ng biyenan nito sa Indang, Cavite noong Lunes ng umaga.

Idineklarang dead on arrival sa Gen. Emilio Hospital ang biktimang si Lt. Jr. Grade Rando Val Siega, 31-anyos dahil sa tinamong tama ng bala ng baril sa katawan.

Arestado naman sa follow-up operation ang suspek na si Razon Creus, 55-anyos, ng Barangay Buena Cuenca at miyembro ng Bantay Bayan sa Indang, Cavite. Narekober dito ang isang kalibre .38 na baril.

Sa report ni P/SMS. Oliver A. Riazon, nasa balkonahe ng bahay ng kanyang biyenan ang biktima at nagluluto para sa mga darating niyang kasamahan sa PCG nang sumulpot ang lasing na suspek at wala umanong salitang pinutukan ito sa katawan bandang alas-11:30 ng umaga.

Kasong Murder at paglabag sa Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition ang isinampa laban sa suspek na kaanak ng asawa ng biktima.

Matagal na umanong nayayabangan ang suspek sa biktima pero sinabi ni Riazon na iniimbestigahan pa nila ang krimen. (Gene Adsuara)