NASA binangga sa asteroid ref size na spacecraft

NEW YORK – Isinalpok ng National Aeronautics and Space Administration O NASA ang isang refrigerator size na spacecraft sa isang asteriod.

Ang spacecraft DART ay sumalpok sa Asteriod Dimorphos bandang 7:14 pm EST araw ng Lunes oras sa New York na may bilis na 14,000 milos per hour.

Ang DART Mission na pinondohan ng US Government ng $324 Million at umalis sa ating Planeta noong November 2021 mula sa Vandenberg Space Force base sa California kung saan halos isang taon itong bumiyahe bago marating ang kinaroroonan ng Asteroid Dimorphos na 11 million kilometers ang kayo sa earth.

Kinabitan ng mga scientist ng camera ang spacecraft DART kaya live na namonitor ang pagsalpok nito sa Asteriod.

Masusing naka-monitor ang mga dalubhasa sa John Hopkins Physics laboratory kung saan nagsilbing Mission Operation Center sa Laurel Maryland ang naging biyahe ng naturang Spacecraft.

Ang test mission na ito ay bahagi ng Planetary Defense para alamin kung kaya bang baguhin ang trajectory ng isang asteriod na tatama sa ating planeta.(Dave Llavanes Jr.)