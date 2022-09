Murang internet aabot sa Mindanao sa 2024 — DICT

Makakaabot umano sa Mindanao ang murang internet na hatid ng libreng submarine cable ng Facebook, ayon sa Department of Information and Communications Technology (DICT).

Sa deliberasyon ng budget, nagtanong si House Senior Deputy Minority Leader at Northern Samar Rep. Paul Daza kaugnay ng submarine cable ng Facebook na inilatag mula sa Los Angeles hanggang sa Baler, Aurora. Walang binayaran dito ang gobyerno.

Paliwanag ni Daza kung may bayad ang submarine cable ito ay maglalaro sa $5 kada Mbps o P275 kada Mbps. Pero dahil libre ang submarine cable, magkakahalaga lamang umano ng 60 cents o P33 kada Mbps.

“Much cheaper than what Globe, Dito or Smart would be offering, the key now would be to bring that bandwidth all over Luzon Visayas and Mindanao,” sabi ni Daza.

Ayon sa DICT ang submarine cable ng Facebook ay gagamitin sa national broadband program ng gobyerno.

Ang kable ay palalawigin umano mula sa Laoag hanggang Quezon City na matatapos sa 2023.

Ang ikalawang phase ng programa ay mula Quezon City hanggang Sorsogon, Samar na matatapos sa 2024.

Bago matapos ang 2024 ay aabot na umano ang kable sa Zamboanga, Pagadian, Cagayan de Oro, Davao City, Koronadal, Butuan, Cotabato City at Marawi. (Billy Begas)