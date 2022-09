MPBL balik aksyon sa Pasig, JC Marcelino bumida ngayong linggo

Matapos ikansela ang laro kahapon, balik aksyon na ulit ang Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) ngayong araw. Hatid ng MPBL ang tatlong laro na gaganapin sa Ynares Sports Arena, Pasig City.

Makati vs Pampanga

Bataan vs Manila

Gensan vs San Juan

Wala pang pormal na anunsyo ang MPBL patungkol sa magiging schedule ng mga nakanselang laro kahapon, Setyembre 26, 2022.

Samantala, hinirang naman na MPBL Player of the Week si JC Marcelino mula sa Zamboanga. Tinulungan ni Marcelino ang kaniyang koponan upang mapanatili ang winning streak noong nakaraang linggo at nagtala ng 22 puntos sa kanilang homecourt laban sa Gensan.

(CS)