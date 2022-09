MLB: Bryce, Braves binokya Nationals

BUMATO si Bryce Elder ng six-hit shutout para sa una niyang career complete game nang ihatid ang Atlanta Braves sa 8-0 panalo kontra Washington Nationals nitong Lunes.

Kumonekta ng two-run homers si Matt Olson, dinagdagan ng isang solo shot ni Marcell Ozuna para sa Atlanta.

Nakasiguro na ng playoff berth ang Braves, isang laro na lang sa likod ng first-place New York Mets sa National League East.

Bumitaw si Elder ng 106 pitches, isang runner lang ang pinarating hanggang third base. Anim na Nationals ang kinuryente niya sa plate.

Si Elder ang unang Atlanta rookie na nakakumpleto ng shutout pagkatapos ni Paul Marak noong Sept. 23, 1990.

“That sinker must have been just something else, the way they were taking it and coulnd’t really do anything with it,” ani Braves manager Brian Snitker sa pukol ni Elder. (Vladi Eduarte)