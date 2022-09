Mga pulis, LGU exec na may resort sa Masungi ‘huhubaran’

Inatasan ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benjamin ‘Benhur’ Abalos Jr. ang Philippine National Police (PNP) na masusing imbestigahan ang mga ilegal na negosyo sa loob ng Masungi Georeserve Protected Area sa Baras, Rizal na sinasabing pagmamay-ari umano ng mga aktibo at retiradong pulis at maging ng mga opisyal ng local government unit (LGU).

“Elected officials of the government and police officers are bound by their mandate to protect the environment. They should lead a good example to our fellow citizens and be part of the solution, not the other way around. Tayo dapat ang nangangalaga sa Masungi, hindi ang sumisira dito,” ayon kay Abalos, sa isang pahayag, kasunod nang pagbisita sa naturang conservation site.

Nauna rito, nakatanggap ng ulat ang kalihim na ilang aktibo at retiradong opisyal ng PNP at mga LGU officials ang nagtayo ng resort at mga commercial establishments sa naturang conservation site.

Nagbabala pa ang DILG chief na, “Hindi tayo papayag na kamkamin ito ng iilang tao. Kaya sa lahat ng magtatangkang magtayo pa ng negosyo at iba pang ilegal na istraktura sa loob ng Masungi, binabalaan ko po kayo. Itigil n’yo na po ito dahil ipinagbabawal po ito ng ating batas.” (Dolly Cabreza)

