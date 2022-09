Mga private hospital umapela: Huwag kampante, magsuot pa rin ng face mask

Umapela sa publiko ang pinuno ng Private Hospitals Association of the Philippines Inc. (PHAPI) na magsuot pa rin ng face mask outdoor sa gitna ng napaulat na pagtaas muli ng kaso ng COVID-19 sa bansa.

Ani PHAPI president Dr. Jose de Grano, bagama’t hindi direktang nauugnay sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 ang pagiging opsyonal na lang ng face mask sa mga open spaces at non-crowded outdoor area, hindi dapat magpakampante ang publiko.

“Huwag tayong masyadong kampante… kung maaari po ay ibalik muna natin ‘yung mandato na mag-wear ng face mask lalo na kahit sa labas dahil nakikita naman natin itong pagdami ulit ng cases,” saad ni De Grano.

“Although hindi naman po gumagrabe, parang ‘yung ating hospitalization ay hindi naman dumadami, but still, nakikita natin na ang nagpa-positive ay nag-i-increase,” patuloy niya.

Dagdag pa niya, “Maaari pong kahit walang nararamdaman o wala silang sintomas ay posibleng nagpa-positive ang mga ‘yan at puwede pong masagap natin and then maikalat natin kapag umuwi tayo sa ating mga bahay.” (IS)