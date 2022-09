May pasilip ng boobs: Janella katakam-takam na Valentina

Puring-puri ng mga netizen ang look ni Valentina, na si Janella Salvador nga, sa seryeng Darna. Ang bongga naman talaga, na sabi nga ng iba, nakakatakot, at ang husay na artista ni Janella, na mala-ahas talaga kung umasta, lalo na kapag naglalakad, na parang lasing nga raw.

Pero, isa sa napansin ng mga netizen ay ang slit sa dibdib ni Janella/Valentina. Bakit daw may butas ang harap ni Valentina? Para raw ba mas masilip ang kaseksihan niya?

Puwede naman ginawang V-neck ang costume para mas masilip ang cleavage ni Janella, kung `yun ang bet nila o intensiyon nila.

Pero all in all, puring-puri ng marami si Janella. Hindi nga raw nagkamali ang ABS-CBN na si Janella ang kinuhang Valentina, dahil nabigyan ng hustisya ang role.

Imagine, mula raw sa karakter na Regina, na sa simula ay nakangiti pa, hanggang sa nagalit, at nagpalit ng anyo bilang Valentina, kuhang-kuha ni Janella.

Hindi rin naiwasan ng ibang boylet ang makaramdam ng init sa pagrampa ni Valentina, na tila gumigiling-giling nga.

“May nabuhay sa akin habang pinapanood ko si Valentina!”

Heto nga ang chika ng mga netizen:

“A costume fit for a villain.”

“Grabe nakakaba talaga, pero bagay kay Janella! Goosebumps.”

“Jusko ang sexy ni Valentina at may pa-snake walk pa. At in fairness ‘yung mga pinapatay niya ay mga masasamang tao. Mas gusto ko ang Valentina ngayon. Bagay na bagay kay Janella dahil ang galing umarte. ‘Di ko akalain na kaya niyang maging villain.”

Medyo naguguluhan din ang iba, dahil parang sa halip na kamuhian nila si Valentina, mas gusto nila itong mahalin. Kasi nga, ang pinapatay niya ay mga masasamang tao, tulad nga ng rapist.

Bongga nga rin dahil trending talaga ang #tuklawinmovalentina, #janellasalvador, #darlentinaenraged. (Dondon Sermino)