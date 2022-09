May P15B! DMW paldo pondo sa 2023

Naglaan ang Department of Budget and Management ng P15.2 billion sa bagong tatag na Department of Migrant Workers (DMW) sa ilalim ng 2023 National Expenditure Program (NEP).

Ito ang inihayag ng DBM alinsunod sa adhikain ng Marcos administration na iangat ang kapakanan ng Overseas Filipino Workers (OFWs) at masiguro ang episyenteng paghahatid ng tulong at serbisyo sa mga ito.

Sinabi ni DBM Secretary Amenah Pangandaman na kinikilala ng gobyerno ang kontribusyon ng mga OFW sa bansa at sa ekonomiya kara marapat lamang na suklian ito ng tamang serbisyo ng gobyerno.

Mula sa inilaang pondo, P3.5 bilyon dito ay mapupunta sa DMW kung saan P2.7 billion dito ay mapupunta sa Overseas Employment and Welfare Program, kasama na dito ang P1.2 billion Aksiyon Fund.

Inilaan naman sa Emergency Repatriation Program ng Overseas Workers Welfare Administration ang P10.093 bilyon na inaasahang pakikinabangan ng mahigit 367,000 OFWs. (Aileen Taliping)