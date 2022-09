Mandatory face mask pinababalik

Umapela ang Private Hospitals Association of the Philippines Inc. (PHAPI) sa publiko na patuloy pa ring magsuot ng face mask sa gitna ng napaulat na pagtaas muli ng kaso ng COVID-19 sa bansa.

Ayon kay PHAPI President Dr. Jose de Grano, sinusubaybayan nila ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa nakalipas na dalawa hanggang tatlong linggo, bagama’t ipinunto nito na ang pagtanggal ng mandato ng face mask ay hindi direktang nauugnay dito.

“Although hindi naman po gumagrabe, parang ‘yong ating hospitalization ay hindi naman dumadami, but still, nakikita natin na ang nagpa-positive ay nag-i-increase,” anang opisyal.

Nabatid na nakapagtala ang Pilipinas ng 17,891 bagong kaso ng COVID-19 mula Setyembre 19 hanggang 25, 2022 o 22% na mas mataas kaysa sa mga naitala mula Setyembre 12 hanggang 18.

“Maaari pong kahit walang nararamdaman o wala silang sintomas, ay posibleng nagpa-positive ang mga ‘yan at puwede pong masagap natin and then maikalat natin kapag umuwi tayo sa ating mga bahay,” dagdag pa ng pangulo ng PHAPI. (Dolly Cabreza)