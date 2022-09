Manalo, Cabugon sasagwan sa Japan

SASABAK sina Dexy Manalo at Carla Cabugon para sa Pilipinas sa Asia Pacific Under-21 Sprint Cup na magsisimula sa Setyembre 29 at tatakbo hanggang Oktubre 2 sa Lake Kiba sa Komatsu, Japan.

Unang pagkakataon na sasabak sina Manalo at Cabugon sa kanilang junior international competition.

Ang 16-anyos na si Manalo ay lalah9k sa 500 at 100-meter race sa K1 men under-18 year old division, habang si Cabugon ay sasagwan sa 200 at 500-meter events ng K1 women junior under-16 years old class.

Sinimulan ni Manalo ang sport sa edad na walo at nagsilbi bilang kayak paddler ng bansa sa ginanap na Hanoi SEA Games sa unang bahagi ng taong ito.

Samantala, ang 14-anyos na si Cabugon na nagsimulang magtampisaw sa edad na 10, ay natuklasan sa isang paddling clinic ng mga karera ng kayak at dragonboat sa lawa ng Paoay sa Ilocos Norte.

Bukod sa Pilipinas, ang iba pang bansang sasabak sa event ay ang Japan, Australia, New Zealand, Singapore, Kyrgyzstan, Hong Kong at Thailand. (Lito Oredo)