Maja, Richard naispatan na magkasama sa Cebu

Si Maja Salvador ba ang leading lady ni Richard Gutierrez sa bago niyang

Teleserye sa ABS-CBN?

Kasi naman, may mga naglabasan agad na mga photo, na magkasama ang dalawa, at pinagtibay pa ng mga nakatira sa Cebu, ang probinsyang pinagti-taping-an nila, na nakita nga raw nila sina Richard at Maja na magkasama.

Sabi ni Ryzee Geldy, “Dire gyud sila nag-shooting sa among hometown Dalaguete.”

Na sabi naman ni Rox A Nne, “Nakita ko ‘to kanina sa La paz Dalaguete. Ang ganda ni Maja. Ang guapo ni Richard. At saka ang bait nila, kase ‘pag tinawag namin sila pinapansin nila kami, ngumingiti at kumakaway. Abangan namin ang ‘Iron Heart’ teleserye niyo.”

Chika naman ni Thrifty Maria, “Legit andito sila sa town namin

Dalaguete lang malakas hehehe.”

At dugtong pa ni Thrifty Maria, “

Nung Friday dito sila nag-shoot sa Sangat, San Fernando, sa trigon shipyard.”

Anyway, marami rin ang nakakita na kasama rin nila sa taping sina Kyle Echarri at Karina Bautista.

So, balik Kapamilya na ba si Maja?

Pero, dahil sa TV5 naman ipalalabas ang seryeng ito, at sabi nga, si Maja raw ang reyna ng Singko ngayon, kaya hindi na siguro dapat tanungin pa kung balik Kapamilya ba siya?

Ang ABS-CBN naman ay handang-handa na makipag-collab sa iba’t ibang istasyon, di ba?

Angeline, Nonrev pakakasal na

Sa concert niya sa Amerika nga ipinagmalaki ni Angeline Quinto na ‘engaged’ na sila ng dyowa niyang si Nonrev Daquina.

Sa concert nga niya ay naglitanya si Angelina tungkol sa ‘engagement’ kasabay ang pag-acknowledge niya sa nanay ng kanyang dyowa.

“Espesyal po ang gabing ito ngayon, for me, para sa akin, dahil nasa audience po ang soon mother in law ko, ang nanay po ng aking fiancé ay nandiyan,” buong ningning na sabi ni Angeline.

Siyempre, marami ang natuwa, nagtilian, at nagpalakpakan sa announcement na `yon ni Angeline.

Well, dapat lang naman na magpakasal na sila dahil may anak na nga sila, no! Si Angeline pa, na sa simula’t simula pa lang ay naghahangad na talaga ng isang solidong pamilya, kaya nararapat lang na magpakasal na sila sa lalong madaling panahon.

