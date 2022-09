‘Magmamahal’ sa Pasko

Spy on the Job

Matindi kung mag-dive mga tropapips ang halaga ng piso ni Juan Dela Cruz laban sa dolyar ni Uncle Sam. At kung hindi magbabago ang ihip ng hangin sa presyuhan, literal na magmamahal ngayong Pasko–hindi lang tao, kundi pati mga bilihin.

Nitong nakaraang mga araw, aba’y sunod-sunod na gumawa ng makasaysayang pagsadsad ang halaga ng piso natin. Mula sa P56.77:$1 noong Sept. 2, naging P58.50:$1 noong Sept. 23, o P1.73 ang nalagas sa halaga niya sa loob lang ng halang 20 araw. At sa pakiwari ng ilang ekonomista, baka raw sumisid pa ang piso at umabot sa mahigit P60:$1.

Pero don’t panic sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, dahil hindi naman daw talaga nanlalata ang datung ni Juan dela Cruz. Sadya lang daw nagfi-flex ng muscle ang datung ni Uncle Sam dahil sa ginagawang mga “policy rate” o interest rate hike.

Itinataas daw ang rate para maiwasan ng Amerika ang “recession,” o paghina ng kanilang ekonomiya. Taktika din ‘yan para mapigilan ang pagtaas ng inflation, na siya namang sukatan sa bilis ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo.

Mahaba-habang inuman, este paliwanagan nga lang mga tropapips kapag pinag-usapan ang konek ng interest rate sa inflation rate. Ang malinaw na malapit sa bituka ng tao, nagmamahal ang mga bilihin.

Kung sa ngayon ay butas na ang bulsa niyo, aba’y hintayin niyo ang pagsapit ng Oktubre. Sa unang linggo kasi ng buwan ng Oktubre, madadagdagan pa ang barya dudukutin dahil sa taas-singil sa pamasahe–mula sa mga anak-pawis na sumasakay sa jeepney, hanggang sa mga mandirigmang pasahero ng bus, pati na sa taxi, at mga sossy na naka-TNVS.

Parang nanunukso naman ang langis na kung kailan inaprubahan ang taas-pasahe, saka naman sunod-sunod ang bawas-presyo ng mga produktong petrolyo–na ang isa sa mga sinasabing dahilan eh ang ipinatutupad din na rate hike sa US.

Kung magpapatuloy hanggang Pasko ang bawas-presyo sa krudo, at may fare hike simula sa Oktubre, tiyak na happy ang mga driver at puwede silang maging sweet lover sa December.

Pero ang mga utaw, lalo na ang mga karaniwang manggagawa, tiyak na kakaba-kaba kung aabot pa ba sa kinsenas-katapusan ang kanilang pamasahe. Posible rin kasing sumipa na naman ang inflation sa Oktubre, at baka hindi na magpaawat hanggang sa Pasko.

Kung mapapansin niyo mga tropapips, nitong nakaraang Agosto eh 6.3% ang inflation, na halos walang pinag-iba sa 6.4% noong Hulyo. Partida pa ‘yan dahil nagpatupad din ng rate hike ang BSP natin, pero wala pang fare increase.

Ngayong Setyembre, hindi pa natin alam kung bababa o tataas o hindi rin halos gagalaw ang inflation dahil bumanat ulit ng mas mataas na rate hike ang BSP na 50 basis points. Bukod pa sa mga ipinatupad nila ng Mayo, Hunyo at Hulyo.

Pero ibang usapan sa Oktubre dahil bukod sa mahinang piso, may dagdag singil sa pamasahe, at kung mamalasin, baka magsimula na namang tumaas ang krudo dahil lalamig na ang klima sa mga taga-West at lalakas ang pangangailangan nila ng krudo.

Dahil hindi naman maiiwasan ng mga Pinoy na gumastos sa Pasko, ang tiyak na ang makikinabang dito eh ang gobyerno mula sa mga makokolektang buwis sa mga bibilhin natin kahit mahal. Kaya dapat maging wais sa pamimili at bilhin ang mga gawang Pinoy.