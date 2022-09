Libro ng Pinoy artist bestseller sa Hong Kong

Maging sa ibang bansa ay talaga namang umaarangkada ang mga Pinoy sa anumang larangan at kung sa usaping pagsulat, nag-bestseller pa nga ang libro ng isang Pinoy visual artist sa Hong Kong!

Napabilang libro ni Noel De Guzman na ‘100 Filipinos’ sa mga bestselling book sa pinakamalaking chain ng bookshop sa Hong Kong sa loob ng 2 buwan. Hindi lang iyan, nakatanggap din ang libro ng 5-star rating mula sa mga mambabasa at kasalukuyang mabili pa rin sa bookstore at maging sa online stores.

Ang libro ay naglalaman ng 100 katangi-tanging mga Pinoy na may malaking kontribusyon sa bansa kabilang na ang ating mga bayani, ang founder ng Girl Scouts of the Philippines, imbentor ng banana ketchup, at maging ang computer genius ng Silicon Valley.

Unang inilabas ang kanyang libro noong 2020. Ang kaniyang likha ay nagsimula raw noong maisip niyang wala siyang gaanong kilalang mga Pinoy sa iba’t ibang larangan kaya naman nagsimula siyang magsaliksik.

Hanggang makagawa siya ng 500 na pangalan at sa loob ng isang taon ay iniklian pa niya ito hanggang sa maging 100. Matapos nga ng isang taon at paghihirap sa disensyo at editing ng libro, nalimbag na niya ang kanyang libro na naging simula ng maraming pagkilala sa kanyang likha.

Tubong Maynila si De Guzman at nagtapos ng Fine Arts major in Visual Communications sa UP. Taong 1993 nang nanirahan si De Guzman sa Hong Kong at sa edad na 55, siya ay kasalukuyang freelance graphic designer at publisher gayundin bilang founder at creative director ng itinaguyod niyang publishing company sa Hong Kong. (MJ Osinsao)