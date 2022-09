Libreng college entrance exam pasado na sa Kamara

Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara de Representantes ang panukala na gawing libre ang entrance exam ng mga mahihirap na high school student sa pribadong tertiary schools.

Walang tumutol sa pagpasa ng Free College Entrance Examinations Act (House Bill 5001) na nakatanggap ng 252 boto.

Layunin ng panukala na bigyan ng mas malawak na pagkakataon ang mga mahihirap na estudyante na makapasok sa kolehiyo.

Sa ilalim ng panukala, libreng ibibigay ng mga private higher education institution (HEI) ang entrance sa mga mahihirap na high school student at mga high school graduate na kasali sa top 10% ng kanilang klase.

Ang mga kuwalipikado ay mga estudyante na ang pinagsamang kita ng mga magulang ay hindi lalagpas sa poverty threshold na itinatakda ng National Economic and Development Authority (NEDA) at Department of Social Welfare and Development. (Billy Begas)

Bianca Umali binuyangyang ang katawan sa IG