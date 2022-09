Lapid, Padilla nagbigay-pugay sa 5 namatay na rescuer

Nagbigay-pugay ang Senado sa limang rescue worker na namatay habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa kasagsagan ng hagupit ng bagyong Karding.

Sa Senate Resolution No. 235 na inihain ni Senador Manuel “Lito” Lapid, kinilala ng Senado ang pagpanaw ng mga Bulacan PDRRMO rescuer na sina George Agustin, Troy Justin Agustin, Marby Bartolome, Jerson Resurreccion at Narciso Calayag Jr.

“Lubos ko pong ikinalulungkot ang pagpanaw ng ilan sa ating mga kawani na handang nagbuwis ng kanilang buhay sa pagnanais na makatulong at makapagligtas ng kanilang kapwa. Kulang po ang salita upang maipahayag ang aking kalungkutan sa sinapit ng ating mga kasama,” sabi ni Lapid.

“Kaisa po ako sa pag-aalay ng panalangin para sa kanila at sa mga pamilyang kanilang naulila,” dagdag pa ng senador.

Sa naturang resolusyon, kinikilala din ni Lapid ang kagitingan, karapangan, humanitarian spirit at pagiging hindi makasarin ng nasawing mga rescuer at nararapat lang na papurihan sa kanilang sakripisyon sa ngalan ng kanilang tungkulin sa bayan.

“Ang kanilang ipinamalas na kabayanihan ay sumasalamin sa kanilang pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa kanilang mga kapwa tao, at ang kanilang marangal na pagpapakita ng kagitingan at katapangan ay nagsisilbing inspirasyon sa kanilang mga kasama hindi lamang sa larangan ng pagliligtas, kundi maging sa larangan ng paglilingkod sa bayan,” ani Lapid.

“Ako rin po ay taos-pusong nagpapasalamat sa kanilang ipinamalas na kabayanihan at matapat na pagtupad sa kanilang tungkulin sa ngalan ng serbisyo publiko,” diin pa niya.

Bukod kay Lapid, naghain din si Senador Robin Padilla ng Senate Resolution 234 bilang pagbibigay ng parangal sa pumanaw na mga rescuer.

“Whereas, the heroism and bravery shown by these five men, who sacrificed their lives to save their people, is an exemplary act worthy of praise and emulation and more importantly, an embodiment of dedication, courage, devotion to duty and commitment to public service,” ani Padilla.

“Now, therefore, be it resolved by the Senate, as it is hereby resolved, to express profound condolences to the bereaved families of and to posthumously accord highest commendation to Narciso Calayag, Jerson Resurreccion, Marvy Bartolome, George Agustin and Troy Justin Agustin who perished while performing their heroic and solemn duties in the rescue operations at the height of Super Typhoon Karding,” dagdag niya. (Dindo Matining)