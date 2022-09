Kylie bagong target ni Adam Levine?

Isang post ni Kapuso actress Kylie Padilla ang pumukaw sa atensyon ng mga netizen. Dito kasi ay makikita na nag-direct message ang Maroon 5 frontman na si Adam Levine.

“We are making magic happen at @avalunabykylie but sadly some products are phasing out. Add to cart before they run out (white heart emoji) #becauseselfcareissacred,” ani Kylie sa kanyang Instagram account nitong Martes.

Sa ikalawang photo ay makikita ang screen shot ng pagmi-message sa kanya ni Adam.

“Holy f_ck.

“Holy f_cking f_ck.

“That avaluna glow so fuxking good,” sunod-sunod na reply ni Adam sa produktong ibinebenta ni Kylie.

Nilagay rin ni Kylie sa kanyang IG stories ang SS ng usapan nila ni Adam.

Kamakailan ay nalagay sa kontrobersiya si Adam nang umamin itong nagkaroon ng pagkukulang sa kanyang misis na si Behati Prinsloo. Kumalat kasi ang ilang screen shot na ebidensiya umano ng pangangaliwa nito.

Isang modelo na si Sumner Stroh ang lumutang at sinabing may relasyon sila ng singer at balak pa nga raw ni Adam na ipangalan sa kanya ang susunod nilang anak ni Behati.

“I used poor judgment in speaking with anyone other than my wife in ANY kind of flirtatious manner.

“I will never make it again. I take full responsibility. We will get through it. And we will get through it together,” bahagi ng pahayag ni Adam hinggil sa isyu.

Aware kaya dito si Kylie? Or, baka naman edited lang ang naturang screen shot?

Kasi kung legit iyon, aba’y dapat lang na maging maingat ang anak ni Sen. Robin Padilla. (Batuts Lopez)