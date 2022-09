Kulong sa pakikipagtalik sa kamag-anak itinulak

Itinulak ng apat na kongresista ang isang panukala na magpaparusa sa mga magkakamag-anak na magtatalik.

Sa House Bill 4704, sinabi nina Camarines Sur Representatives Luis ‘LRay’ Villafuerte, Miguel Luis Villafuerte, Tsuyoshi Anthony Horibata at Bicol Saro party-list Rep. Nicolas Enciso VIII na bagamat taliwas sa public policy at public morals ay walang batas na nagbabawal sa consensual incestuous sexual relationship.

Ang ipinagbabawal umano sa Article 37 at 38 ng Family Code ay incestuous marriage.

Sa ilalim ng panukala, gagawing krimen ang pagtatalik ng magkapatid maging full o half blood, collateral blood relatives maging legitimate man o illegitimate hanggang sa fourth civil degree; step-parent at step-child; parent-in-law at child-in-law; magulang at inampon nitong bata at anak ng umampon at inapong bata.

Ang parusa ay anim na buwan hanggang anim na taong pagkakakulong para sa mga lalabag na edad 18 taong gulang pataas. (Billy Begas)

Abantelliling with Ritz Azul