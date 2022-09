Kris nag-alok ng tulong kay Lolit

Walang update na bago kay Kris Aquino, pero si Nay Lolit Solis ay meron. Dahil kahit daw nasa abroad ito ngayon at nagpapagamot, nakagawa pa rin ng paraan para kamustahin siya at padalhan ng tulong.

Nalaman daw kasi ni Kris sa personal shopper nito na nagda-dialysis ang manager/columnist. Kaagad daw na ipinatawag ni Kris ang P.A. niya na si Alvin para tanungin kung ano ang mga kailangan niya at ibibigay nito.

Kaya naman puring-puri ito ni Nay Lolit dahil kahit love/hate raw ang relationship nilang dalawa, mas pinahahalagahan nito ang naging friendship nila.

Sabi niya, “Kahit kelan sasabihin ko na walang mean bone si Kris Aquino, pwede na naughty siya, tactless pero magaan bukas palad siya dahil mabait ang puso niya.”

Kaya wish daw niyang talaga na kahit na ano man ang sakit ni Kris ay gumaling itong talaga lalo na para sa mga anak niya.

Alden, Bea panalo sa rating, trending

Nag-trending sa Twitter ang mga hashtags na #ALDENXStartUpPH, #AldenRichards at #Tristan sa pilot episode ng Start-Up PH sa GMA Telebabad noong Lunes ng gabi.

Nag-trending din ang mga hashtags na #SUPHWorldPremiere at #AldenxSUPHGoodbyeTristan.

Tinutukan talaga ng mga fan ni Alden ang bago nitong serye katambal si Bea Alonzo at napag-trend nila ang napakaraming hashtags.

At para sa mga naging fan ng original version ng Start-Up sa Korea, pinakamagandang comment na nga siguro sa cast at prod ng serye na malamang pasado rin sa mga ito ang Pinoy adaptation.

Ilan sa comment kasi ng mag netizens, “GMA really managed to meet my high expectations for the series. Kudos to the team and the cast.”

“Everything is so good! The pilot episode is on point!”

Positibo rin na tinanggap si Bea sa unang serye nito bilang Kapuso.

Sabi ng isang netizen, “It’s good to see Bea Alonzo on primetime.”