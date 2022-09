Kelot dinukot ng puting van

Isa na namang lalaki ang dinukot umano ng mga hindi pa nakilalang mga suspek lulan ng isang puting van sa Batangas noong Lunes ng gabi.

Batay sa report ng Batangas PNP, nangyari ang pagdukot sa biktimang kinilalang si Remdzen Sison, 32-anyos, sa Barangay Poblacion 1 sa bayan ng Cuenca bandang alas-8:45 ng gabi.

Sa imbestigasyon ng pulisya, may apat na lalaki na pawang nakasuot ng itim na damit at mga naka-bonnet ang bumaba sa puting Toyota Hi-Ace Van na may plate number CTK 692 at sapilitang kinaladkad ang biktima papasok sa sasakyan.

Mabilis na umalis ang mga ito at tinahak ang B. Laqui St. patungo sa direksyon ng Barangay Natunuan, San Jose. Sa video na kuha ng pamangkin ng biktima, maririnig na humihingi ito ng tulong habang pilit na pinasasakay sa van.

Samantala, nahalukay ng mga awtoridad na dati nang naaresto ang biktima sa kasong pag-iingat at pagbebenta ng illegal drugs.

Ito na ang ikalawang insidente ng pagdukot sa Batangas nitong nakalipas na dalawang buwan.

Matatandaan na noong Agosto 16, isang lalaki na sangkot umano sa carnapping ang dinukot sa tapat ng gasolinahan sa bayan ng Taal. Kinabukasan, nakita ang bangkay nito sa Sariaya na may mga tama ng bala ng baril sa katawan. (Ronilo Dagos)