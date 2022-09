Kawhi gigil sa bakbakan

HINDI na makapaghintay si Kawhi Leonard na i-road test ang tuhod sa training camp ng Clippers.

Ngayong araw uumpisahan ng Clippers ang camp sa Las Vegas.

“I’ll be participating in training camp and from there just seeing how my progression is, how I feel, what I’m not feeling, is it moving correctly, and just keep going from there and gradually building up,” balita ni Leonard sa media day ng team nitong Lunes.

Inoperahan sa kanang tuhod si Kawhi at 15 buwan nang nakagarahe, hindi naglaro buong 2021-2022 season.

Mukhang naka-recover na, magiging threat na muli sa West ang LA Clippers kina Paul George at John Wall.

Hindi na raw naiirita si Leonard kapag tumatalon at naitutukod ang inoperang paa.

“I definitely got a lot stronger,” giit niya. (Vladi Eduarte)