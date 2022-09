Kathryn, Julia, Liza kakabugin sina Angel, Claudine, Juday

Tuloy-tuloy ang ‘bakbakan’ sa Jeepney TV Fan Favorite Awards. At ngayon nga, ang mga hindi malilimutang bida sa mga teleserye ang magsasabong-sabong.

Sina Angel Locsin, Angelica Panganiban, Bea Alonzo, Claudine Barretto, Janella Salvador, Judy Ann Santos, Julia Montes, Jodi Sta. Maria, Kathryn Bernardo, Liza Soberano ang kabilang sa mga nominado sa kategoryang “Fave Lead Actress” dahil sa kanilang mga tumatak na karakter sa iba’t ibang serye ng ABS-CBN.

Marami ang nagsasabi na isa kina Kathryn, Liza, Julia ang puwedeng manalo, dahil sila talaga ang mga sikat ngayon, at kayang-kaya nga raw nilang kabugin sina Juday, Angel, Claudine, ha!

Well, abangan na lang natin, dahil malay mo, biglang mag-ingay ang mga fan ng mga huling nabanggit>

Samantala, kabilang naman sina Albert Martinez, Carlo Aquino, Coco Martin, Daniel Padilla, Enrique Gil, Gerald Anderson, Ian Veneracion, Jericho Rosales sa mga maglalaban-laban para sa “Fave Lead Actor” award kung saan nominado rin sina John Lloyd Cruz, Joshua Garcia, JM de Guzman, Paulo Avelino, Piolo Pascual, Sam Milby, Zanjoe Marudo.

At pwede ring bumoto ang mga fan para sa “Love Affair Triangle” na talaga namang tumatak sa kanila mula sa mga programang “The Legal Wife,” “Tubig At Langis,” “Ang Sa Iyo Ay Akin,” “The Broken Marriage Vow,” Two Wives,” The Better Half,” at “Init Sa Magdamag.”

Maaari nang bumoto para sa pinakahuling grupo ng kategorya sa JoinNow, Jeepney TV Fans Facebook group, at TikTok hanggang Oktubre 8 (Sabado). Tuloy pa rin ang botohan para sa “Fave Kapamilya Serye Iconic Lines,” “Fave Kontrabida,” at “All-Time Favorite Loveteam” hanggang Oktubre 8.

Papangalanan ang mga magwawagi sa isang virtual awarding ceremony sa Oktubre 22 kasabay ng pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng Jeepney TV. (Dondon Sermino)