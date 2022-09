Kahit P100B budget! Kurakutan ‘di maawat ng Ombudsman – Martires

Inamin mismo ng isang mataas na opisyal na nananatili ang korapsyon sa Office of the Ombudsman.

Ginawa ni Ombudsman Samuel Martires ang pag-amin sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2023 budget ng ahensya na nagkakahalaga ng P4.781 bilyon.

“Sa pananaw ko, supisyente ‘yong pondo ng Ombudsman. Pero kung sa paglaban ng korapsyon ay hindi talaga kakayanin kahit bigyan ninyo kami ng P100 bilyon ay hindi namin kakayanan labanan ang korapsyon,” sagot ni Ombudsman Samuel Martires matapos tanungin ni Senate Minority Leader Aquilino ‘Koko’ Pimentel.

“I must admit to you, your Honor — this is not to destroy the Office of the Ombudsman — we ourselves are fighting corruption within the office,” dagdag pa niya.

Ayon kay Martires, hindi sila makaipon ng konkretong ebidensya laban sa kanilang mga tiwaling mga empleyado dahil hindi sila gumagamit ng kanilang telepono o landline.

Sa halip, nakikipagtagpo umano ang mga kawani sa mga taong nakikipagnegosasyon sa kanila sa mga restaurant.

“May mga empleyado rin po kaming corrupt. Ang problema lang po ay hindi namin sila mahanapan ng konkretong ebidensya. Ginawa ko na lahat ang paraan,” sabi pa ni Martires. (Dindo Matining)