Ang pandemyang dulot ng COVID-19 ay masakit na nagpaalala na dapat nating pangalagaan lagi ang ating kalusugan. Pinakita rin nito ang kakahalagahan ng pagiging handa ng bansa natin sa pagsugpo ng mga nakakahawang sakit.

Pasalamat tayo dahil matapos ang dalawang taon ay nakatawid na tayo sa new normal. Gayong kailangan pa rin tayong mag-mask indoors, hindi na malaking panganib ang COVID-19. Malaya na tayong nakakalabas ng bahay, nakakapasok sa ating mga trabaho at nakakapunta sa mga malls at iba pang pampublikong lugar.

Pero ayon sa mga medical experts, ang COVID-19 ay hindi ang huling pandemyang tatama sa buong mundo. Kaya’t dapat ay ipagpatuloy pa ang mga pag-aaral at research sa mga nakakahawang sakit para sa susunod na public health emergency ay hindi na tayo magkumahog kung paano pipigilan ang pagkalat ng mga ito.

Nakita naman natin na ang bakuna ay naging mabisang panlaban sa Covid-19. Ang paggawa ng bakuna ang isa pang importanteng aspeto na dapat pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno bilang isa sa mga LUNAS laban sa susunod na pandemya.

Noong kasagsagan ng pandemya, ang mga karatig bansa natin na Thailand, Indonesia at Singapore at maging ang Vietnam ay nagtangkang makagawa ng vaccine laban sa COVID-19. Hindi man sila nagtagumpay na matapos ang kanilang mga pagsusuri, pinakita ng mga bansang ito na sila ay may kakayahan na makapag-prodyus ng mga bakuna.

Mahalaga ang pagkakaroon ng kakayahan ng bansa na makagawa ng sariling vaccine laban sa mga sakit. PInatunayan iyan ng pandemya kung saan ang mga bansang kayang magprodyus ng bakuna ang naunang nakakuha ng mga vaccine doses para sa kanilang mga mamamayan. Mabuti na lamang at bago pa naaprubahan ng World Health Organization (WHO) ang mga bakuna laban sa COVID-19 ay nakapagnegosasyan na ang administrasyong Duterte para makabili tayo ng sapat na vaccine doses.

Marami tayong magagaling na mga dalubhasa sa medisina at mga infectious disease experts. Mas maigi sana kung may sarili tayong virology institute para kung dumating ang susunod na health crisis ay mas handa tayo. Hindi lamang bakuna kundi maging mga pang-test sa sakit ay makakagawa tayo sa mas murang halaga.

Bukod diyan, hindi lang mga sakit ng tao ang pag-aaralan ng virology institute, kundi maging mga sakit ng hayop na nagiging sanhi ng kakulangan ng supply at pagtaas ng presyo ng pagkain. Ilang halimbawa ay ang Avian Flu at African Swine Fever. kung inyong matatandaan, nagtaasan ang presyo ng karneng baboy sa ating merkado ng maraming alagang hayop ang tinamaan ng African Swine Fever at nangamatay.

Kaya naman napapanahon ang panukalang batas sa pagpapatayo ng Philippine Virology Science and Technology Institure (VIP) na inihain nina Camarines Sur 2nd District Congressman at National Unity Party (NUP) president LRay Villafuerte, Davao City 1st District Cong. Pulong Duterte, Benguet Cong. Eric Yap, Camarines Sur 5th District Cong. MIgz Villafuerte, Camarines Sur 1st District Cong. Tsuyoshi Horibata, at BICOL SARO Partylist Cong. Nicolas Enciso.

Nakapaloob sa kanilang House Bill (HB) 3407 ang panukalang VIP niina Duterte at Yap, samantalang sina Villafuerte at ang mga kapwa niya mambabatas na taga-Bicol ay nagtulak rg ganito ring panukala sa ilalim ng HB 308.

Ang bill na magtatayo ng VIP ay naipasa ng Kamara de Representante sa nakaraang Kongreso at suportado rin ng dating Pangulong Duterte bilang isa sa kanyang priority bills. Isa rin ito sa mga prayoridad ngayon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. kaya’t malaki ang pag-asang maipapasa na ito ng buong Kongreso at maisasabatas sa ilalim ng kanyang administrasyon.

Kung maisabatas man ang pagpapatayo ng Virology Institute, ang susunod na hakbang ay ang pagbibigay dito ng sapat na pondo. Kapag nangyari ‘yan, saka lang natin masasabing ang mga problema sa kalusugan ng bansa ay may LUNAS.