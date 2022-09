Jericho sasargo sa 10-Ball Open

NAKATAKDANG sumargo si former World Junior representative Jericho Banares sa 2022 Philippine 10-Ball Open sa Hardtimes Sports Bar sa South Triangle, Quezon City sa Oktubre 24-31.

Isa sa mahuhusay na Pinoy cue artist, nagsaad ng pagsali si 2008 Philippine Junior champion Banares, posibleng makatapat niya sa torneo sina former world champions Carlo Biado at Ronnie Alcano at SEA Games gold medalist Johann Chua.

Inaasahan ding makakasali si pool legend Efren “Bata” Reyes sa event na suportado ng Bugsy Promotions ni Perry Mariano at Cong. Arnulfo Teves.

Patuloy ang ensayo ni Banares ayon sa isa sa gumagabay sa kanya na si veteran broadcast journalist Ka Rex Cayanong.

Isa si Banares sa minamarkahan ng ibang matitikas na cue masters dahil sa mga nasungkit na titulo sa billiards tournaments.

Tinumbok ni Banares ang titulo sa Manila Octoberfest noong 2010, back-to-back sa Star Billiards (2012) at sa Manny Paquiao International 10-Ball tourney (2016).

Tatlong kampeonato din ang sinimkwat ni Banares noong 2017 — ang Project X 10-ball Open, Jog Jakarta Indonesia 9-Ball Open at Bali Indonesia International 10-Ball Open.

Nakataya ang P1.5M premyo kung saan double knockout ang elimination round at magiging single knockout sa last 64. (Elech Dawa)