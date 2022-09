James handa na sa ‘love scene’

Bumisita si James Reid sa opisina ng Spotify Asia sa Singapore bilang paghahanda na rin sa ilalabas niyang music album.

Handa na nga raw siya sa launch ng album niyang “Love Scene” under Careless Music.

“Day trip to the @spotifyasia office with @the_orchard in SG. Album ready to drop (flaming heart emoji) #lovescene,” post ni James sa kanyang Instagram nitong Martes.

“Office tour and album listening session. Thank you @spotifyasia,” say pa ni James sa kanyang IG stories.

Inaabangan na nga ng fans ang release nito na posibleng sa Spotify unang mapakinggan.

Heto ang ilan sa mga komento:

“So excited for lovescene!”

“James Blonde in Singapore!”

“Kahawig mo na si Nancy.”

“Yes! We’re REIDy!”

Ikinatuwa rin ng mga netizen na napaka-active na muli ni James sa social media. Kahit pa kung ano-anong intriga ang ibinabato sa kanya.

Gaya ng relasyon umano niya kay Nancy Mcdonie ng Momoland at just recently ay ang kissing scene nito sa modelong si Kelsey Merritt. (Batuts Lopez)