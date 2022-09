Imbes baril, walis hawak! Mga heneral inaalila sundalo- Tulfo

Pinuna ni Senador Raffy Tulfo ang tila pag-aalipin umano ng ilang heneral sa ilang miyembro ng militar.

Sa pagdinig ng panukalang 2023 budget ng Department of National Defense (DND), sinabi ni Tulfo na may ilang sundalo na ginagawang ‘boy’ umano ng mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

“May na-observe ako a couple of years ago, pupunta ka sa bahay ng mga heneral ginagawang boy ang mga sundalo, ‘wag naman po,” pahayag ni Tulfo.

Aniya, sinanay ang mga sundalo para humawak ng baril at hindi para gawing alalay lang ng mga heneral.

“Ang mga sundalo po trinain ‘yan, nag-invest ang ating mga sundalo paano humawak ng baril, paano dumepensa to defend our country… ‘di para humawak ng walis,” sambit pa ng Senado.

“We should stop that practice, ayoko na marinig ‘yan. Marami po akong alam, bahay ng mga heneral ang daming mga sundalo tatlo, apat, lima pa ang mga sundalo doon na ginagawang mga boy,” saad pa ni Tulfo.

Nangako naman si Senior Defense Undersecretary at officer-in-charge Jose Faustino, Jr. na paiimbestigahan ang nasabing isyu at kung mapatunayang totoo, agad nilang ipapa-pull-out ang mga sundalo.

“Sa ilalim po ng aming pamumuno ngayon dito sa DND, we will comply. We will investigate the matter also and we will direct the AFP to pullout kung anuman po ang ma-findout namin sa aming hanay,” ani Faustino. (Dindo Matining)