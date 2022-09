Heart markado kasikatan sa Europe

Malala talaga ang impluwensya ni Heart Evangelista sa social media, at bilang isang international fashion celebrity.

Nagpasalamat kay Heart ang Palazzo Cornalia sa Milan, Italy para sa pananatili nito sa kanilang hotel.

Ang Palazzo Cornalia ay isang art boutique hotel sa Milan, na nasa kategorya bilang 5-star Hotel.

Sa posting ni Heart sa Instagram nakaupo sa kama at may mga plate of foods sa harap niya, pinasalamatan niya ang naturang hotel.

“So much love for famiglia @palazzocornalia. Thank you for taking care of me and my whole team,” sey ni Heart.

May larawan din si Heart sa couch ng hotel suot ang isang fur top, black shades at black boots. Dahil humahakot ng media millage si Heart sa pagdalo nito sa mga fashion event, markado na ang pangalan niya sa lifestyle community sa France at Italy.

Kinatuwa ng hotel ang appreciation post ni Heart kaya naman nag-comment ito sa IG ng huli. Nagpasalamat sila kay Heart. (Rey Pumaloy)