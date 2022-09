Guce papatungan si Calamian Island

PAKNER sina Calamian Island at star jockey Jessie Guce sa 2022 Klub Don Juan De Manila na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa darating na Linggo.

Nakalaan ang P1M guaranteed prize, puntirya nina Philippine Sportswriters Association (PSA) Jocey of the Year awardee Guce at sasakyan nitong si Calamian Island na masilo ang premyon P600,000.

Maliban kay Calamian Island, ang ibang naghayag ng paglahok sa distansiyang 1,800 metro ay sina Don Julio, Declare For Flare, Kaboom, Marilag at Speed Fantasy.

Hahamigin ng second placer ang P225,000 habang P125,000 at P50,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

Kukubrahin naman ng breeder ng winning horse ang P50,000, habang P30,000 at P20,000 ang second at third sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon. (Elech Dawa)