Gilas bumaba sa FIBA ranking

BUMAGSAK ng walong silya ang Gilas Pilipinas na kasalukuyang minamanduhan ni coach Chot Reyes, base sa pinakahuling FIBA world rankings.

Mula sa ika-33 pwesto, bagsak sa 41st spot angvTeam Philippines base sa inilabas ng international governing body matapos ang ikaapat na window ng 2023 FIBA World Cup Qualifiers at iba’t ibang continental championship.

Hindi maganda para sa Pilipinas ang world ranking ng Gilas na nasira sa malagim na pagkatalo sa unang round ng qualifiers matapos mabigo sa New Zealand, 88-63, noong Pebrero 27 at 106-60 noong Hunyo 30.

Mas lumala ito sa pagtatala ng Pilipinas sa pinakamasama nitong pagtatapos sa loob ng 15 taon sa paglalagay ng ika-siyam sa 2022 FIBABAsia Cup at nabigong umabante sa quarterfinals ng continental na torneo.

Lalong lumubog sa 85-81 pagkatalo ang Gilas sa Lebanon sa fourth window noong Agosto 25 na humatak sa rekord ng bansa sa 3-3 (win-loss) sa Group E ng qualifiers.

Ang Pilipinas ay dating ika-33 sa mundo, ngunit ngayon ay nahulog sa likod ng Korea (34th), Jordan (35th) at Japan (38th) sa Asia-Pacific region.

Nanatili ang Australia sa pinakamataas na ranggo na koponan sa kontinente sa No. 3, na sinundan ng Iran sa ika-21, New Zealand sa ika-24, at China sa ika-27. (Lito Oredo)