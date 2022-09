Gatchalian: Tiyakin kapakanan ng mga bata sa mga lugar na nasalanta ng bagyo

Hinikayat ni Senador Win Gatchalian ang Department of Social Welfare and Development (DSWD), Department of Health (DOH), at ang Department of Education (DepEd na itaguyod ang kaligtasan at kapakanan ng mga kabataan sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Karding.

Ayon kay Gatchalian, dapat sigurihin ng pamahalaan na ang mga kabataan ay nasa mga ligtas na espasyo, lalo na’t sila ang humaharap sa pinakamatinding panganib sa panahon ng kalamidad.

Nanawagan din siya sa mga ahensya na tiyaking natutugunan ang pangangailangan ng mga bata pagdating sa kalusugan, nutrisyon, at sanitasyon, pati na rin ang pagbibigay ng psychosocial support at ang kanilang ligtas na pagbabalik sa klase.

“Nakita na natin sa kasaysayan ang epekto sa mga kabataan kapag mayroong mga sakuna. Halimbawa, nilabanan ng mga apektadong kabataan ang malnutrisyon at sakit matapos ang bagyong Yolanda,” sabi ni Gatchalian.

“Maraming kabataan ang tumigil sa pag-aaral upang matulungan ang kanilang mga pamilyang maghanapbuhay. Meron ding mga sapilitang pumasok sa prostitusyon,” dagdag pa niya.

Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) noong Setyembre 26, mahigit dalawampung libong (20,380) mga pamilya ang inilikas dahil sa bagyo.

Ayon pa sa situational report ng NDRRMC, may apatnapu’t tatlong (43) mga paaralan at animnapu’t anim (66) na mga silid-aralan sa National Capital Region (NCR), Region III at V ang ginagamit bilang evacuation center.

“Kailangang tiyakin natin ang kaligtasan ng mga kabataang apektado ng nagdaang bagyo. Dapat din nating tiyakin na matutugunan natin ang pangangailangan nila pagdating sa kalusugan at makakabalik sila nang ligtas sa kanilang mga paaralan, lalo na’t matagal na naantala ng pandemya ang kanilang edukasyon,” dagdag ng Chairman ng Senate Committee on Basic Education. (Dindo Matining)