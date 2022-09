Gary V. inaabangan sa Tate

Dahil nasa Los Angeles, California na si Gary Valenciano at ang misis niyang si Angeli Pangilinan-Valenciano noon pang Friday, lalong ginanahan ang mga fan ni Mr. Pure Energy at super buy na sila ng tickets para sa US concert tour nito, ang ‘Gary V: Re-Energized’ kung saan ay guest si Kiana Valenciano at si Yeng Constantino (hindi ito kasama for New York City show).

Sabi ni Ms. Anna Puno ng Starmedia Entertainment, Inc., mas lumakas talaga ang benta ng tickets.

Umaasa nga si Anna na bago ang September 30 ay magso-sold out na ang tickets sa kick-off show nila sa Pantages Theater sa Tacoma, Washington.

h, may ibang shows na ayaw munang bumili ng tickets ang mga fan dahil may mga naka-cancel nga.

So, ang ibang mga fan nga, kapag nakitang kumuha na ng visa ang mga artista ay saka pa lang bumibili ng tickets para siguradong hindi maka-cancel, ‘noh?!

‘Yun na!

Gabby super klik sa US

Ang bongga ni Gabby Concepcion dahil kahit wala muna siyang teleserye sa GMA-7 ay ni-renew naman kaagad ang exclusive contract niya.

Masasabi pang mas bongga si Gabby dahil kaliwa’t kanan ang shows niya abroad.

Noong Sunday nga ay nag-show siya sa Live & Upclose Theatre ng Sycuan Casino noong Sunday.

Nakasama niya roon si Jam Morales.

In fairness, nag-enjoy ang mga fan kay Gabby kahit hindi naman masasabing singer talaga ang aktor, huh!

So bongga!